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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: مقتل اثنين وإصابة العشرات في تصادم حافلة مدرسية بشاحنة

18/5/2018

قال مسؤولون إن تلميذا ومدرسا لفظا أنفاسهما بينما أصيب 43 آخرون عندما وقع تصادم بين حافلة تقل تلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي وشاحنة يقودها "ثمل" على طريق سريع في نيوجيرسي.

وأسفر الاصطدام الذي وقع أمس (الخميس) بينما كان التلاميذ في طريقهم لرحلة ميدانية عن انشطار الحافلة.

وقال حاكم نيوجيرسي فيل مورفي في مؤتمر صحفي إن الحادثة وقعت في بلدة ماونت أوليف في مقاطعة موريس بشمال الولاية. وكانت الحافلة تقل 38 تلميذا وسبعة بالغين من ضمنهم السائق.

وأظهرت بيانات إدارة سلامة الناقلات وهي هيئة تابعة لوزارة النقل الأمريكية أن شركة (مينديز تراكينغ) المشغلة للشاحنة لديها 33 شاحنة قطعت مسافة تقدر بنحو 3.1 مليون كيلومتر في عام 2017، وفي سجلها سبع حوادث خلال العامين الأخيرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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