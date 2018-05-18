شاهد: مقتل اثنين وإصابة العشرات في تصادم حافلة مدرسية بشاحنة

قال مسؤولون إن تلميذا ومدرسا لفظا أنفاسهما بينما أصيب 43 آخرون عندما وقع تصادم بين حافلة تقل تلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي وشاحنة يقودها "ثمل" على طريق سريع في نيوجيرسي.

وأسفر الاصطدام الذي وقع أمس (الخميس) بينما كان التلاميذ في طريقهم لرحلة ميدانية عن انشطار الحافلة.

وقال حاكم نيوجيرسي فيل مورفي في مؤتمر صحفي إن الحادثة وقعت في بلدة ماونت أوليف في مقاطعة موريس بشمال الولاية. وكانت الحافلة تقل 38 تلميذا وسبعة بالغين من ضمنهم السائق.

وأظهرت بيانات إدارة سلامة الناقلات وهي هيئة تابعة لوزارة النقل الأمريكية أن شركة (مينديز تراكينغ) المشغلة للشاحنة لديها 33 شاحنة قطعت مسافة تقدر بنحو 3.1 مليون كيلومتر في عام 2017، وفي سجلها سبع حوادث خلال العامين الأخيرين.