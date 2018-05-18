شاهد: اللحظات الأولى بعد تحطم طائرة ركاب كوبية

أفادت السلطات الكوبية، إن طائرة بوينغ 737 تحطمت بعد قليل من إقلاعها من المطار الرئيسي في العاصمة هافانا وعلى متنها 104 ركاب في رحلة داخلية بالإضافة إلى 9 هم أفراد الطاقم.

وأعلن مسؤول عسكري كوبي، وجود ثلاثة ناجين من بين 113 شخصًا، كانوا على متن الطائرة الكوبية التي سقطت عقب إقلاعها من مطار العاصمة هافانا (الجمعة).

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن ضابط عسكري قوله: "هناك فقط 3 ناجين، إصاباتهم خطيرة، ضمن 104 ركاب، و9 من أفراد الطاقم".

وأضافت الوكالة أن المسؤول فضل عدم الكشف عن هويته، كما لم يؤكد مسؤولون آخرون حصيلة الضحايا المذكورة.

ونقلت الوكالة عن التلفزيون الحكومي الكوبي، أن الطائرة تحطمت عقب إقلاعها من مطار "خوسيه مارتي"، بينما كانت متجهة إلى مدينة هولغوين.

وأفادت المصادر، أن الطائرة تحطمت بين مطار "خوسيه مارتي" في هافانا وبلدة "سانتياغو دي لاس فيغاس" المجاورة.

ولم تدل السلطات المعنية بمعلومات حول مصير الركاب.

وكانت الطائرة مستأجرة من قبل الخطوط الجوية الكوبية التي أخرجت العديد من طائراتها القديمة من الخدمة في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل ميكانيكية، وفق وكالة الأنباء الأمريكية.

وقال الإعلام الرسمي إن الطائرة ربما كانت مستأجرة من شركة طيران مكسيكية صغيرة.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.

وقالت آنا غونزاليز إحدى سكان منطقة قريبة "ارتفع عمود من الدخان الأسود في السماء".