شاهد| أردوغان: على المسلمين أخذ حقوقهم بأنفسهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "كل خطوة تجري لتحقيق العدل في مجلس الأمن تُقابل بفيتو أمريكي".

وأضاف الرئيس التركي في الكلمة التي ألقاها في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول "نعلم أن الإدانات والصراخ والغضب لم يضع حدا للظلم والاحتلال، ولن يوقفهما كذلك في المستقبل، إن لم يأخذ المسلمون حقهم بأنفسهم، لن يتفضل علينا أحد بحقنا على طبق من ذهب".

وتابع قائلًا "لذا سنحيل القضية (الفلسطينية) مجدداً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنحصل على دعم الدول الإسلامية وأصحاب الضمائر".

وجدد أردوغان، التأكيد على أنّ القدس هي قضية المسلمين كافة، قائلاً "أريد مرة أخرى أن يعرف الجميع أن القدس هي قضية جميع المسلمين، وأنها مدينة مقدسة لا يمكن تركها تحت رحمة دولة إرهابية يداها ملطختان بدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".

وأكد الرئيس التركي أن يدي الولايات المتحدة الأمريكية تلطخت بدماء الشعب الفلسطيني، وأن ما تقوم به إسرائيل هو قطع للطرق، ووحشية، وإرهاب دولة.

وقال أردوغان، "كما كان 14 من مايو/أيار (المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة)، يوما أسود في تاريخ الإنسانية، سنسجل في 18 من مايو/أيار، يوما تاريخيا للإنسانية، بتكاتف جهودنا".

وتابع: "نقول لأولئك الذين يريدون خنق منطقتنا بالدم والدموع.. قفوا، ونرفع صوتنا من اجتماعنا هذا بأن أشقاءنا الفلسطينيين ليسوا وحدهم في كفاحهم" مؤكدا ضرورة محاسبة إسرائيل أمام القوانين الدولية.

ولفت إلى أن "التحرك اليوم من أجل الفلسطينيين الذين يقتلون من قبل قطاعي طرق إسرائيليين، يظهر للعالم بأن الإنسانية لم تمت بعد".

وانطلقت في إسطنبول، اليوم، أعمال القمة الإسلامية الطارئة التي دعت إليها تركيا رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، على خلفية التطورات في فلسطين.

واستقبل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، باسم تركيا، زعماء الدول والحكومات والوفود المشاركة في القمة، التي تُقام في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي، وأن يعقد الرئيس أردوغان، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، مؤتمرًا صحفيًا في نهاية القمة.