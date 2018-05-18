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سياسة|تركيا

تركيا: يجب ألا نسمح لدول أخرى بفتح سفارات بالقدس

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
18/5/2018

دعت تركيا الدول الإسلامية لمنع الدول الأخرى من أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتفتح سفارات لها في القدس، وذلك في مستهل اجتماع في اسطنبول (الجمعة) دعت إليه تركيا لبحث الأمر.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، بعدما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المحتجين السلميين في قطاع غزة هذا الأسبوع خلال مسيرات العودة، احتجاجات على نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الكلمة الافتتاحية للقمة: "في الإعلان الختامي سنركز على وضع القضية الفلسطينية بالنسبة لمجتمعنا وأننا لن نسمح بتغيير وضع المدينة التاريخية".

وأضاف: "يجب ألا نسمح لدول أخرى بأن تحذو حذو الولايات المتحدة".

وتركيا من أشد المنتقدين للخطوة الأمريكية ولممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث أعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام على الشهداء الفلسطينيين.

ووصف إردوغان أفعال القوات الإسرائيلية بأنها "إبادة" ووصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية".

وفجرت الأحداث في غزة أيضا خلافا دبلوماسيا بين تركيا وإسرائيل، حيث تبادل البلدان طرد كبار الدبلوماسيين هذا الأسبوع.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية وإن 1.9 مليون شخص في غزة "محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".

المصدر : رويترز
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