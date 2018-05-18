المرزوقي: استمرار الوضع في فلسطين سيؤدي إلى ثورات حقيقية

قال الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، إن استمرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على ما هي عليه، سيؤدي إلى ثورات حقيقية في كل مكان.

وأكد المرزوقي ضرورة استنفار الشعوب العربية حتى تخرج إلى الشارع وتمارس الضغط، مشيرا إلى أن استمرار الحال سيؤدي إلى انفجارات وثورات حقيقية.

وأضاف المرزوقي أن هناك أطرافا (لم يسمّها) قررت تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الربيع العربي، مشددا على ضرورة مواجهة هذه التحديات.

وطالب بالحفاظ على استمرارية المسيرات السلمية (في فلسطين) داعيا الشعوب العربية إلى أن تتحرك.

وأكد المرزوقي أن الشعب الفلسطيني المحاصر من كل الأطراف، له الحق في الدفاع عن نفسه إذا هوجم عسكرياً، مشيرا إلى أن المقاومة السلمية في فلسطين، ستحشر الاحتلال الإسرائيلي في الزاوية.

وفي السياق نفسه، أشار إلى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع كـصفقة القرن، وطالب الرئيس التونسي السابق بطرد السفراء والدبلوماسيين الإسرائيليين من الدول العربية.

وتأتي تصريحات المرزوقي تزامنا مع انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول، اليوم الجمعة، في قمة استثنائية للمنظمة بدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لبحث التطورات في دولة فلسطين، بمشاركة أكثر من 40 من الدول الأعضاء.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا حادا بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، 62 فلسطينيا كانوا يتظاهرون بشكل سلمي على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.