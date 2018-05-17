يونيسف: 60 طفلا يولدون يوميا بمخيمات الروهينغيا في بنغلاديش

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن حوالي 60 طفلًا يولدون يوميًا بمخيمات للاجئين في بنغلاديش تأوي مئات الآلاف من الروهينغيا المسلمين الذي فروا من ميانمار المجاورة.

وفر قرابة 700 ألف من أقلية الروهينغيا المسلمة إلى كوكس بازار في بنغلاديش خلال الشهور التسعة الماضية بعد حملة وحشية لجيش ميانمار ومتطرفين بوذيين وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا بأنها تطهير عرقي.

وقالت اليونيسف في بيان الأربعاء، إنه منذ تفجر الأزمة ولد أكثر من 16 ألف طفل في المخيمات، وإن حوالي ثلاثة آلاف منهم فقط ولدوا في منشآت طبية.

وقال إدوار بيجبيديه ممثل اليونيسف في بنغلاديش "يستنشق حوالي 60 طفلًا يوميًا أنفاسهم الأولي في ظروف مروعة، بعيدًا عن وطنهم، لأمهات عانين من النزوح والعنف ومن الصدمة، وفي بعض الأحيان، الاغتصاب".

وزار مبعوثون من مجلس الأمن الدولي مخيمات اللاجئين في أبريل/نيسان.

وقال بيجبيديه "من المستحيل معرفة العدد الحقيقي للرضع الذين ولدوا أو سيولدون نتيجة للعنف الجنسي".

وأضاف "من اللازم أن تتلقى كل أم جديدة ومتوقعة وكل مولود جديد كل المساعدة والدعم المطلوب".

وفي الأسبوع الماضي قال مسؤول كبير بوزارة الصحة في بنغلاديش، رافضًا الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إنه تم التعرف على 18300 امرأة حامل في المخيمات حتى الآن وإن التقديرات الإجمالية التقريبية حوالي 25 ألفًا.

وفي مارس/آذار، أطلقت الأمم المتحدة نداء لتقديم مبلغ 951 مليون دولار لمساعدة لاجئي الروهينغيا خلال بقية العام.