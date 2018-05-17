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سياسة

ماكرون: يجب على أوربا حماية سيادتها التجارية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
17/5/2018

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن على الاتحاد الأوربي أن يحمي شركاته العاملة مع إيران من العقوبات الأمريكية التي يعاد فرضها بسبب برنامج طهران النووي.

وردا على سؤال للرئيس الفرنسي لدى وصوله لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوربي في بلغاريا إن كان قلقا من إعلان شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال أنها قد تنسحب من إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، قال ماكرون إن الأمر متروك للشركات العاملة في أسواق شتى لاتخاذ قراراتها بنفسها.

وعبر عن تفهمه لقلق الشركات الكبيرة الراغبة في حماية مبيعاتها الأمريكية؛ لكنه أضاف أن الاتحاد الأوربي يجب أن يساند الشركات الأصغر التي تريد مواصلة العمل مع إيران.

وقال "الشركات الكبيرة التي لديها مصالح في العديد من الدول تتخذ قراراتها وفقا لمصالحها. ينبغي أن تكون لها حرية القيام بذلك".

وأضاف "لكن المهم هو أن يكون بوسع الشركات وبخاصة المتوسطة التي ربما تكون أقل انكشافا على الأسواق الأخرى، الأمريكية وغيرها، القيام بهذا الاختيار بحرية".

وقال ماكرون إن فرنسا تدعم اقتراحات المفوضية الأوربية بشأن حماية الشركات الأوربية التي قد تتضرر بسبب العقوبات الأمريكية على التجارة مع إيران وتعويضها.

وفيما يتعلق بالخلافات التجارية الأوسع نطاقا مع واشنطن، فقد دعا أيضا إلى إعفاء كامل للاتحاد الأوربي من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب. وقال إن أوربا يجب أن تحمي "سيادتها التجارية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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