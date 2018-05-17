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سياسة

شاهد: نشطاء بالسويد والنرويج يبحرون إلى غزة لكسر الحصار

17/5/2018

على متن قوارب صيد، انطلق نشطاء سويديون ونرويجيون إلى قطاع غزة الفلسطيني بهدف كسر الحصار المفروض عليه من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال إلان هانسون المتحدث الإعلامي باسم جمعية "أبحر نحو غزة"، إنّ "الاستعدادات للإبحار نحو قطاع غزة، بدأت قبل نحو سنة".

وأوضح هانسون أنّ قاربًا انطلق، الثلاثاء، من العاصمة السويدية ستوكهولم واثنين من مدينة غوتابورغ، وآخر من النرويج.

وأضاف هانسون أنّ النشطاء المتوجهين نحو غزة على متن القوارب مصممون على كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وتابع "نخطط للوصول إلى قطاع غزة خلال عامين، وهذه المرة سننجح في إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، فالقطاع عبارة عن سجن كبير يعيش فيه نحو مليوني شخص، ونرغب في إهداء قواربنا للصيادين الفلسطينيين".

المصدر : الأناضول
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