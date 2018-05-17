شاهد: توقيع مسار خارطة طريق لسد النهضة

قالت وزارة الخارجية المصرية (الأربعاء) إن مصر والسودان وإثيوبيا وقعت وثيقة سيتم بمقتضاها عقد قمم دورية كل ستة أشهر لبحث التعاون المشترك.

وقال بيان أصدرته الوزارة حول اجتماع ضم وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات للدول الثلاث في أديس أبابا الأربعاء بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي: "أكد الوزراء على دورية انعقاد القمة الثلاثية على مستوى الرؤساء كل ستة أشهر بالتناوب بين العواصم… من أجل تحقيق تطلعات الشعوب في السلام والأمن والرخاء من خلال التعاون المشترك".

ووصفت الخارجية المصرية بيانها بأنه ترجمة غير رسمية لوثيقة صدرت عن اجتماع أديس أبابا، وهو ثاني اجتماع بين الدول الثلاث حول السد الذي تبنيه إثيوبيا بالقرب من حدود السودان لتوليد الكهرباء وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها من مياه النيل.

وقال البيان إن المشاركين في الاجتماع ناقشوا "أفضل السبل" لإنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث، واتفقوا على عقد اجتماع في القاهرة في الثالث والرابع من يوليو/تموز لمسؤولين كبار من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث الصندوق.

وأضاف أن الوزراء ورؤساء المخابرات اتفقوا أيضا على تشكيل مجموعة علمية بحثية تضم خمسة أعضاء من كل دولة لبحث "سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة بما في ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت يوم الإثنين إنها تتطلع لأن يسفر الاجتماع عن إيجاد "حلول للعقبات" التي تواجه المفاوضات الفنية حول سد النهضة الذي يتكلف بناؤه أربعة مليارات دولار.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري الأسبوع الماضي إن اجتماعا فنيا عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أباب في الخامس من مايو/ أيار الجاري وضم وزراء الري وخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان فشل في كسر الجمود.

وفشل الاجتماع التساعي الأول الذي عقد في الخرطوم في السادس من أبريل/نيسان في الوصول إلى اتفاق حول الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وقال بيان الخارجية المصرية إن الاجتماع التساعي المقبل سيعقد في القاهرة يومي 18 و19 يونيو/حزيران.