ترمب يقر برد المبلغ الذي دفعه محاميه للممثلة الإباحية دانيالز

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمرة الأولى بأنه رد لمحاميه الشخصي مايكل كوهين أكثر من 100 ألف دولار وذلك في إقرار أخلاقي صدر أمس الأربعاء.

وجدد الإقرار التساؤلات بشأن صلات ترمب بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وسلط الكشف الضوء على تناقض التفسيرات التي أدلى بها ترمب ومساعدوه بشأن دفع كوهين مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز قبل انتخابات الرئاسة في 2016 مقابل سكوتها بشأن علاقة جنسية مزعومة بينها وبين ترمب في 2006.

وأثار الإقرار الذي وقعه ترمب وأصدره مكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي جدلا من جماعات رقابية ونائب ديمقراطي بارز بشأن انتهاكات محتملة لقانون تمويل الحملات الانتخابية الذي يتعين بموجبه الكشف عن المدفوعات التي تهدف للتأثير في الانتخابات.

ولم يحدد الإقرار الأخلاقي السابق هدف أو متلقي المبلغ الذي دفعه كوهين "لطرف ثالث"، واسترده من ترمب.

وكان ترمب قد جادل من قبل بشأن علمه بدفع كوهين لهذا المبلغ أو ما إذا كان رده إليه. وقال في أبريل/ نيسان للصحفيين إنه لا يعلم أي شيء عن المبلغ. ويفيد الإقرار الأخلاقي الجديد بأن ترمب رد المال لكوهين العام الماضي.

ونفى كل من ترمب وحملته وكوهين ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق لتوضيح سبب دفع ترمب المبلغ لكوهين.

ويُطلب الإقرار الأخلاقي سنويا من المسؤولين الاتحاديين ويشرف مكتب الأخلاقيات الحكومي على الأمر.

وقال النائب إلايجا كامنغز، وهو أكبر نائب ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، في بيان إنه يسعى لأن تحقق اللجنة بشأن هذه المدفوعات.