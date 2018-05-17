البث الحي
سياسة|تركيا

تركيا تسعى لاستصدار قرار من الجمعية العامة بشأن القدس

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
17/5/2018

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الخميس) إن تركيا ترغب في أن تصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن القدس.

وأضاف أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الإخبارية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، أن على لجنة مستقلة إعداد تقرير عن العنف في غزة، وأن على إسرائيل مواجهة حكم القانون.

واستشهد 62 فلسطينيا وجرح أكثر من 3 آلاف آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى يوم الإثنين، التي تزامنت مع نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجزرة والتي كانت الأكثر دموية للفلسطينيين منذ عام 2014، بأنها إبادة جماعية واتهم إسرائيل بأنها دولة إرهابية. وأعلنت الحكومة حدادا لمدة ثلاثة أيام.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
الأكثر قراءة

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)