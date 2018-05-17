تركيا تسعى لاستصدار قرار من الجمعية العامة بشأن القدس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الخميس) إن تركيا ترغب في أن تصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن القدس.

وأضاف أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الإخبارية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، أن على لجنة مستقلة إعداد تقرير عن العنف في غزة، وأن على إسرائيل مواجهة حكم القانون.

واستشهد 62 فلسطينيا وجرح أكثر من 3 آلاف آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى يوم الإثنين، التي تزامنت مع نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجزرة والتي كانت الأكثر دموية للفلسطينيين منذ عام 2014، بأنها إبادة جماعية واتهم إسرائيل بأنها دولة إرهابية. وأعلنت الحكومة حدادا لمدة ثلاثة أيام.