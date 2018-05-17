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سياسة

بريطانيا تتفق مع فرنسا وألمانيا على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
17/5/2018

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي اتفقت مع زعيمي فرنسا وألمانيا على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماعهم على هامش قمة الاتحاد الأوربي ببلغاريا

واجتمعت ماي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية. وفرض ترمب عقوبات جديدة على إيران منذ انسحابه.

وقالت المتحدثة "أكد الزعماء التزامهم الصارم بضمان الإبقاء على الاتفاق وأكدوا أهميته لأمننا المشترك".

وأضافت "وتعهدوا بالعمل مع العديد من أطراف الاتفاق من أجل تحقيق ذلك. وأكد الزعماء أنه يتعين على إيران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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