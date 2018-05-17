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سياسة|العراق

انتشال 640 جثة من تحت الأنقاض في الموصل خلال يومين

غارات للتحالف الدولي على الموصل في العراق
غارات للتحالف الدولي على الموصل في العراق
17/5/2018

قال ضابط في مديرية الدفاع المدني العراقية إن فرق الدفاع المدني انتشلت 640 جثة من تحت الأنقاض خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضح النقيب فهد العابد من قوات الدفاع المدني في محافظة نينوى أن "هناك جثثا لأطفال ونساء يعتقد أنها تعود لأفراد عائلات مسلحي تنظيم الدولة والذين قتلوا خلال المعارك التي شهدتها المدينة العام الماضي"، لكنه لم يكشف الأدلة التي استند عليها لمعرفة أن الجثث تعود لمسلحي تنظيم الدولة وعائلاتهم.

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني بدأت بحملة واسعة لانتشال جثث مسلحي تنظيم الدولة من تحت أنقاض الحرب في المنطقة القديمة بالجانب الغربي لمدينة الموصل".

واتهمت تقارير طيران التحالف الدولي بدفن آلاف المدنيين تحت أنقاض مباني الموصل نتيجة القصف الشديد والمكثف لاستهداف مسلحي تنظيم الدولة الذين كانوا ينتشرون خاصة في الأزقة الضيقة بالمدينة القديمة.

وشهدت المنطقة القديمة في الموصل آخر المعارك بين القوات العراقية المدعومة من قبل التحالف الدولي من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى وتحولت معظمها إلى ركام.

ولا تزال جثث قتلى الحرب والمعارك تحت الأنقاض رغم انتهائها قبل نحو 10 أشهر بهزيمة التنظيم أمام القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي.

المصدر : الأناضول
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