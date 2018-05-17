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سياسة|مصر

الجيش المصري يعلن مقتل 19 مسلحا في سيناء

قوات من الجيش المصري في سيناء
قوات من الجيش المصري في سيناء
17/5/2018

أعلن الجيش المصري (الخميس) مقتل 19 مسلحا ممن سماهم "العناصر التكفيرية" خلال الأيام الماضية في سيناء حيث يقوم بحملة عسكرية موسعة للقضاء على "العناصر الإرهابية".

وقتل نحو 200 مسلح و33 جنديا على الأقل منذ بدء عملية "سيناء 2018" في 9 فبراير/شباط، استنادا إلى الأرقام الرسمية التي يعلنها الجيش المصري.

وأعلن الجيش في بيان مقتل 19 "من الأفراد التكفيريين" في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن والقوات المسلحة في وسط وشمال سيناء.

وقال الجيش إنه عثر معهم على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية، كما عثر على مخازن للأسلحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بإعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، مع استخدام "كل القوة الغاشمة"، وتم لاحقا تمديد المهلة.

المصدر : الفرنسية
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