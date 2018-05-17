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سياسة

الاتحاد الأوربي يحمي شركاته من العقوبات على إيران

رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر
17/5/2018

قال الاتحاد الأوربي إنه سيبدأ الجمعة في عملية تفعيل قانون يمنع الشركات الأوربية من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.

وقال رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر "لدينا كمفوضية أوربية التزام بحماية الشركات الأوربية. نحن بحاجة الآن للتحرك ولهذا نحن ندشن عملية تفعيل قانون الحجب الذي يعود إلى عام 1996. سنقوم بذلك صباح غد (الجمعة) في الساعة العاشرة والنصف".

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوربي "قررنا أيضا السماح لبنك الاستثمار الأوربي بتسهيل استثمارات الشركات الأوربية في إيران. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران.

ويأتي هذا في إطار مساعي الاتحاد للإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران وعلى الشركات التي تعمل فيها.

واستبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منح تعويضات شاملة لشركات أوربية بالنظر إلى العقوبات الأمريكية المحتملة في ظل النزاع مع إيران.

وقالت ميركل بعد اجتماع قمة لقادة دول الاتحاد الأوربي "يجب ألا نؤجج أوهاما ولا يمكننا ذلك أيضا"، ولكنها أشارت إلى أنه يتم حاليا فحص منح تسهيلات لشركات صغيرة ومتوسطة.

المصدر : وكالات
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