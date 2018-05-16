كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة قمة كيم-ترامب

هددت بيونغ يانغ الأربعاء بإلغاء القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي ترمب إذا ما ضغطت واشنطن عليها للتخلي عن ترسانتها النووية بشكل أحادي.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي غوان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، إنه إذا ما أقدمت إدارة ترمب على "التضييق علينا ومطالبتنا من جانب واحد بالتخلي عن السلاح النووي، فلن نبدي اهتماما بالمحادثات وسيتعيّن علينا إعادة النظر فيما إذا كنا سنقبل بالقمة المقبلة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة".

وقال نائب الوزير الكوري الشمالي "لقد أعربنا بالفعل عن استعدادنا لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية، وأعلنّا مرارا أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضع حدا لسياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية ولتهديداتها النووية، كشروط مسبقة".

وهاجم نائب الوزير الكوري الشمالي بعنف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي كان تحدّث عن "النموذج الليبي" لجعل كوريا الشمالية خالية من الأسلحة النووية، وقال إنّ هذه "محاولة شريرة للغاية لإخضاع كوريا الشمالية لمصير ليبيا والعراق".

وتابع "لا يمكنني كبح جماح غضبي من هذه السياسة الأمريكية"، مشيرا إلى أنّ بيونغ يانغ "تشك في أن الولايات المتحدة تريد فعلا تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية من خلال الحوار والتفاوض".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ ألغت أيضا محادثات رفيعة مع سول بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية "ماكس ثاندر".

من جهتها، قالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة "عليها التفكير مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية"، وتابعت أنّ "هناك حدودا لحجم النوايا الحسنة والفرص التي بوسعنا تقديمها".

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أنّ المناورات بين الحليفين محاكاة لمحاولة غزو واستفزاز في وقت بدأت العلاقات بين الكوريتين في التحسن.

وفي المقابل، أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها مستمرة في التحضير للقمة المرتقبة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت "سنستمر في التخطيط للقاء"، مشيرة إلى أن واشنطن "لم تتلقّ أي بلاغ" بتغيير موقف كوريا الشمالية.

لكن ناورت نفت أن تكون هذه المناورات استفزازا، بقولها إن "كيم جونغ أون قال إنه يتفهم أهمية هذه المناورات (المشتركة) للولايات المتحدة.. المناورات مستمرة".

وتطالب واشنطن بتخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية "في شكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وكان من المقرر أن يلتقي زعيم كوريا الشمالية، ترمب في 12 يونيو/حزيران المقبل بسنغافورة، وفق ما أعلن ترمب في تغريدة الخميس الماضي.