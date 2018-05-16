شاهد: كوريا الشمالية تفكك منشآت في موقع اختباراتها النووية

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية أن كوريا الشمالية تفكك منشآت في موقع اختباراتها النووية.

وقال خبراء إن الصور لا يمكنها أن تكشف عما إذا كانت تلك خطوة أولى في طريق التخلص الكامل من الأسلحة النووية أم محاولة لإخفاء قدرات نووية عن المراقبين الخارجيين.

وزادت الشكوك في نوايا كوريا الشمالية (الأربعاء) بعد أن أعلنت فجأة أنها قد "تعيد النظر" في لقاء القمة المتوقع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يونيو/ حزيران المقبل إذا واصلت الولايات المتحدة الإصرار على نزع السلاح النووي من جانب واحد.

ويقول الخبراء إن صور الأقمار الصناعية التجارية، ومن بينها صور التقطتها شركة بلانيت لابز في 14 مايو/ أيار الجاري، تبين أن كوريا الشمالية تزيل بعض المنشآت حول موقع الاختبارات النووية في بونجي ري.

وقال فرانك بابيان خبير الحد من انتشار الأسلحة النووية إن من المنشآت التي يبدو أنه تمت إزالتها مكتب هندسي ومبان تضم جهاز ضغط الهواء الذي يستخدم في ضخ الهواء في الأنفاق التي يجري فيها تفجير القنابل.

وقد تمت دعوة عدد محدود من وسائل الإعلام الأجنبية لمشاهدة مراسم إغلاق الموقع لكن لم يُسمح حتى الآن لمراقبين دوليين بالحضور، الأمر الذي دفع بعض الخبراء للاشتباه بأن كوريا الشمالية تسعى لإخفاء تفاصيل عن قدراتها النووية.