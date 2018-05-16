شاهد: سحابة من الرماد البركاني تمنع الطائرات من الإقلاع

زادت الانفجارات داخل بركان كيلاويا في هاواي‭‭ ‬‬أمس (الثلاثاء) ليقذف الرماد إلى السماء مما دفع السلطات لإصدار تحذير أحمر للطائرات للمرة الأولى منذ بدء ثوران البركان قبل 12 يوما.

وبلغ ارتفاع سحابة الرماد والضباب الدخاني البركاني 3657 مترا فوق فوهة بركان "كيلاويا" واتجهت نحو الجنوب الغربي.

وأصدرت السلطات تحذيرا من "هواء ضار" لسكان باهالا الواقعة على بعد 29 كيلومترا من القمة.

وتقول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن إصدار تحذير أحمر للملاحة الجوية يعني أن ثورانا بركانيا يحدث وقد يقذف رمادا في مسار الطائرات.

ويضاف الرماد إلى الأخطار التي يواجهها سكان جزيرة بيغ آيلاند في هاواي الذين يعانون بالفعل انبعاث غاز وتدفق حمم من البركان دمرت 37 منزلا ومنشآت أخرى وأجبرت السلطات على إجلاء نحو ألفي مواطن.

وقال غون برافندر من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن من المتوقع تغير اتجاه الرياح (الأربعاء) لتدفع الرماد والضباب الدخاني إلى ما فوق أراضي الجزيرة ويزداد تركيزهما فوقها.

وحذر مرصد البراكين في هاواي من أن ثورة البركان قد تصبح أعنف.