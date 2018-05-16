شاهد: دقيقة صمت في مهرجان "كان" حدادا على شهداء غزة

انضم ممثل هوليوود "بينيشيو ديل تورو" إلى الفلسطينيين في مهرجان كان السينمائي الثلاثاء في مظاهرة ضد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 60 فلسطينيا على حدود غزة.

وشكل عشرات الأشخاص دائرة ورفعوا أياديهم عاليا خارج الجناح الفلسطيني في مدينة كان بجنوب فرنسا.

وقالت مي عودة المخرجة والمنتجة الفلسطينية "إنه جنون فعلا أن نكون هنا نتحدث عن خططنا للمستقبل مع الأفلام ومع صناع الأفلام في حين يعاني أولادنا وأسرنا من الهجوم الإسرائيلي عليهم".

وهذه أول سنة يكون فيها للفلسطينيين جناح خاص بهم في مهرجان كان السينمائي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن أكثر من 60 فلسطينيا استشهدوا بالرصاص أو الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما وصفته السلطات الفلسطينية بمذبحة ضد المحتجين في اليوم الذي فتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس المحتلة.