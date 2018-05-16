البث الحي
سياسة

شاهد: دقيقة صمت في مهرجان "كان" حدادا على شهداء غزة

16/5/2018

انضم ممثل هوليوود "بينيشيو ديل تورو" إلى الفلسطينيين في مهرجان كان السينمائي الثلاثاء في مظاهرة ضد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 60 فلسطينيا على حدود غزة.

وشكل عشرات الأشخاص دائرة ورفعوا أياديهم عاليا خارج الجناح الفلسطيني في مدينة كان بجنوب فرنسا.

وقالت مي عودة المخرجة والمنتجة الفلسطينية "إنه جنون فعلا أن نكون هنا نتحدث عن خططنا للمستقبل مع الأفلام ومع صناع الأفلام في حين يعاني أولادنا وأسرنا من الهجوم الإسرائيلي عليهم".

وهذه أول سنة يكون فيها للفلسطينيين جناح خاص بهم في مهرجان كان السينمائي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن أكثر من 60 فلسطينيا استشهدوا بالرصاص أو الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما وصفته السلطات الفلسطينية بمذبحة ضد المحتجين في اليوم الذي فتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس المحتلة.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)