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سياسة

تركيا تطلب من القنصل الإسرائيلي لدى إسطنبول المغادرة

عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
16/5/2018

طلبت وزارة الخارجية التركية من القنصل الإسرائيلي لدى إسطنبول يوسف ليفي سفاري مغادرة البلاد لفترة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قوله إن طلب الخارجية هذا جاء على خلفية التطورات التي أعقبت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وطلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء من القنصل التركي في القدس غورجان تورك أوغلو "العودة إلى بلاده لإجراء مشاورات لفترة من الوقت".

ويعتبر القنصل التركي لدى القدس بمثابة سفير لأنقرة لدى فلسطين ويقيم في القدس الشرقية.

واستدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل كمال أوكم المقيم في تل أبيب الإثنين في إطار إجراءات الردّ على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق فلسطينيين عزّل على حدود قطاع غزة. كما استدعت أنقرة سفيرها من واشنطن.

وأبلغت الخارجية التركية الثلاثاء السفير الإسرائيلي لدى أنقرة نيتان نائيه بأن "عودته إلى بلاده لفترة، سيكون مناسباً".

واستشهد 62 فلسطينيا وجرح أكثر من 3 آلاف آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجزرة، والتي كانت الأكثر دموية للفلسطينيين منذ عام 2014، بأنها إبادة جماعية واتهم إسرائيل بأنها دولة إرهابية. وأعلنت الحكومة حدادا لمدة ثلاثة أيام.

وتم تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل بعد الاعتداء ضد سفينة مساعدات كانت تحاول كسر الحصار البحري على غزة في 2010 فقتلوا عشرة نشطاء أتراك إلى أن عادت العلاقات عام 2016.

المصدر : الأناضول + رويترز
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