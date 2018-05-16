تركيا: إسرائيل ومصر ترفضان هبوط طائراتنا لنقل المصابين الفلسطينيين

قال نائب رئيس الوزراء التركي رجب أقداغ إن إسرائيل ومصر ترفضان هبوط الطائرات التركية في مطاراتهما لتمكينها من نقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا لتلقي العلاج.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقداغ خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية "طوفان أرهورمان" في مكتب الأخير بالعاصمة نيقوسيا.

وأشار أقداغ إلى أن تركيا هي أكثر دولة رفعت صوتها بالعالم ضد مجزرة القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الإثنين، وأنها ستواصل فعل ذلك في المرحلة القادمة.

وأوضح أن الطائرات التركية مضطرة للهبوط في مطارات إسرائيل أو مصر لنقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا، إلا أن كلتا الدولتين لم تسمحا بذلك حتى الوقت الراهن، مؤكدا أن أنقرة ستتابع التطورات عن كثب في هذا الإطار.

وبدوره، أعرب رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان عن أسفه حيال التطورات الأخيرة في فلسطين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن قبول ممارسات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حقوق الإنسان.

وانتقد رئيس وزراء قبرص التركية عرقلة جهود تركيا الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن ذلك يستدعي التفكير جيدًا بمستقبل العالم.

ويقوم أقداغ اليوم بزيارة رسمية إلى نيقوسيا، التقى على هامشها رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، ومسؤولين آخرين.

ويوم الإثنين الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، بالتزامن مع افتتاح سفارة واشنطن في القدس المحتلة، راح ضحيتها 62 شهيداً وأكثر من 3 آلاف و188 مصاب.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية.