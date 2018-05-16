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سياسة|تركيا

أردوغان: إسرائيل "دولة إرهابية"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
15/5/2018

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بأنها "إبادة" كما وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية".

جاءت تصريحات أردوغان خلال زيارة أردوغان إلى بريطانيا، بعد يوم من مقتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي (الإثنين) على حدود غزة مع نقل الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.

وفي أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ عام 2014، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ودعت تركيا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، الجمعة المقبل.

كما استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل، كمال أوكم، المقيم في تل أبيب، أمس (الإثنين) في إطار إجراءات ردّاً على مجزرة ارتكبتها الأخيرة بحق فلسطينيين عزّل، على حدود قطاع غزة.

وتعد تركيا من أشد منتقدي الخطوة الأمريكية والعنف في غزة وأعلنت الحكومة الحداد لمدة ثلاثة أيام على شهداء مسيرات العودة الكبرى.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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