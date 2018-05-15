البث الحي
سياسة

مساعدات تركية لسكان غزة بمليون دولار خلال رمضان

الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان
15/5/2018

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان جاويش أوغلو، أن تركيا ستقدم لسكان قطاع غزة في شهر رمضان مساعدات إنسانية، تتضمن وجبات وطرود غذائية وأدوية، بقيمة مليون دولار.

وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان جاويش أوغلو، في تغريدات عبر (تويتر) أن مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في رام الله هو من سيتكفل بتقديم تلك المساعدات.

ولفت إلى أن (تيكا) سيقدم في هذا الصدد، وجبات طعام ساخنة إلى 1000 عائلة في قطاع غزة يوميا، كما سيتم توزع 12 ألف طرد غذائي بحيث يستفيد منها 100 ألف شخص.

وأضاف أن الوكالة ستقدم إلى الفلسطينيين أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 200 ألف دولار.

وأكد أن تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان لن تترك أبدا الأشقاء الفلسطينيين الواقعين تحت الظلم، وسنقوم بأداء حق الأخوة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)