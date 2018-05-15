مسؤول قضائي إيطالي بالقاهرة لبحث قضية "ريجيني"

وصل سيرغيو كولا يوك، النائب العام المساعد الإيطالي، إلى مصر (الثلاثاء) لبحث قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلا في فبراير/شباط 2016. قرب القاهرة.

وتعد هذه الزيارة هي الثامنة بين مسؤولين قضائيين من البلدين منذ وقوع الحادث.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، إن النائب العام المساعد الإيطالي وصل على متن طائرة خاصة من روما، في زيارة سريعة لمصر (لم يحدد مدتها).

وأوضح المصدر أن سيرغيو كولا يوك سيلتقي مسؤولين مصريين لبحث بعض القضايا المشتركة، وعلى رأسها الاطلاع على آخر ما وصلت إليه التحقيقات في قضية مقتل رجيني.

وأعلنت النيابة العامة في روما، الأسبوع الماضي، أن وفدًا قضائيًا من إيطاليا سيزور القاهرة للمشاركة في عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق، في قضية مقتل رجيني.

والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، في بيان، إن الصور التي طلبتها نيابة روما من السلطات المصرية، حول واقعة مقتل ريجيني، أصبحت متاحة للاطلاع عليها.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر العثور على جثة ريجيني (26 عامًا) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.

واستدعت روما سفيرها لدى القاهرة، في أبريل/نيسان من العام نفسه، ثم عاد في سبتمبر/أيلول 2017.

وتوجه تقارير إعلامية إيطالية اتهامات للسلطات المصرية تتراوح بين عدم الجدية في البحث عن الجناة ومسؤولية أجهزة أمنية عن مقتل ريجيني، وهو ما تنفيه القاهرة، وتشدد على أنها تبذل كل جهد ممكن في القضية.