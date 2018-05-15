فيديو: استشهاد رضيعة فلسطينية قرب حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد رضيعة فلسطينية، جراء استنشاقها الغاز الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وقالت الوزارة في تصريح "استشهدت الطفلة ليلى أنور الغندور، 8 أشهر، متأثرة بالاختناق جراء استنشاقها الغاز شرق غزة الإثنين".

وباستشهاد الرضيعة الغندور يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء المجزرة الإسرائيلية على حدود غزة، إلى 59 شهيدًا.

وتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الإثنين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة "العودة"، رفضا لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية.

ومنذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي، يشارك المئات من الفلسطينيين في مظاهرات سلمية قرب حدود غزة، تقمعها إسرائيل بالأسلحة الحية.

ويأتي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس تنفيذاً لقرار الرئيس، دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ "نكبة" الشعب الفلسطيني.

وأعلن ترمب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.