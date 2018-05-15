البث الحي
سياسة

فيديو: استشهاد رضيعة فلسطينية قرب حدود غزة

15/5/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد رضيعة فلسطينية، جراء استنشاقها الغاز الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وقالت الوزارة في تصريح "استشهدت الطفلة ليلى أنور الغندور، 8 أشهر، متأثرة بالاختناق جراء استنشاقها الغاز شرق غزة الإثنين".

وباستشهاد الرضيعة الغندور يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء المجزرة الإسرائيلية على حدود غزة، إلى 59 شهيدًا.

وتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الإثنين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة "العودة"، رفضا لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية.

ومنذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي، يشارك المئات من الفلسطينيين في مظاهرات سلمية قرب حدود غزة، تقمعها إسرائيل بالأسلحة الحية.

ويأتي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس تنفيذاً لقرار الرئيس، دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ "نكبة" الشعب الفلسطيني.

وأعلن ترمب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)