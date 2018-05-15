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سياسة

فلسطين تطلب إحالة ملف الجرائم الإسرائيلية للجنائية الدولية

عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
15/5/2018

قدمت فلسطين رسميًا (الثلاثاء) طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إنه تقدم رسميًا بطلب الإحالة للمحكمة الجنائية.

وقررت قيادة السلطة الفلسطينية (الإثنين) التوقيع بشكل فوري على الإحالة الرسمية حول الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوًا فيها منذ مطلع أبريل/نيسان 2015.

وفي شأن آخر أوضح منصور أن مجلس الأمن الدولي يعقد مساء (الثلاثاء) جلسة ستناقش بشكل رئيسي الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وإدانتها، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وتوقع السفير الفلسطيني أن تقوم الولايات المتحدة الامريكية بإفشال مشروع القرار، مستخدمة حق النقض "الفيتو".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي (الإثنين) مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 61 فلسطينيًا وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ "النكبة".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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