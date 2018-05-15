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سياسة

فلسطين تستدعي ممثل منظمة التحرير لدى واشنطن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يمين) وحسام زملط، ممثل منظمة التحرير لدى الولايات المتحدة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يمين) وحسام زملط، ممثل منظمة التحرير لدى الولايات المتحدة
15/5/2018

أعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (الثلاثاء)، أن الرئيس محمود عباس استدعى ممثل المنظمة لدى واشنطن.

وقال عريقات إن عباس استدعى حسام زملط، الذي يعد بمثابة سفير فلسطين لدى الولايات المتحدة، وأن الأخير غادر مساء الثلاثاء.

يأتي ذلك عقب نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس (الإثنين) وسط قمع إسرائيلي لاحتجاجات فلسطينية سلمية في قطاع غزة، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبدأت مسيرات العودة في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

وهددت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بإغلاق مكتبها في واشنطن؛ "حال لم تشارك في مفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".

وتشهد العلاقات بين الجانبين توتراً شديداً منذ تولي دونالد ترمب مقاليد الحكم في واشنطن مطلع العام الماضي، إذ يُتهم بالتحيز لإسرائيل، بشكل غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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