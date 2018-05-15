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سياسة|تركيا

شاهد: محتجون أتراك يرشقون السفارة الإسرائيلية بالبيض

15/5/2018

رشق محتجون السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية أنقرة بالبيض خلال احتجاجات على الاعتداءات الإسرائيلية التي أسقطت عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مسيرة العودة بقطاع غزة.

ووقعت اشتباكات ومشادات بين المحتجين وقوات الأمن التركية التي حاولت منع المحتجين من الاقتراب من مبنى السفارة الإسرائيلية.

وظهرت آثار البيض على جدار السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية.

ووقعت احتجاجات أخرى أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي (الإثنين) مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 61 فلسطينيًا وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 للنكبة.

ورداً على نقل السفارة إلى القدس والمجزرة الإسرائيلية في غزة، أعلنت تركيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام، واستدعت سفيريها لدى واشنطن وتل أبيب للتشاور، ودعت منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ يوم (الجمعة) المقبل.

وأعلنت الخارجية التركية (الثلاثاء) استدعاء السفير الإسرائيلي لدى أنقرة، وأبلغته بأن "عودته إلى بلاده لفترة، سيكون مناسباً"، على خلفية أحداث غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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