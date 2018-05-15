شاهد: فلسطينييون يحيون ذكرى النكبة على نهر التايمز في لندن

لم يقتصر إحياء الذكرى الـ70 للنكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد شهدت العاصمة البريطانية لندن فعالية بالقرب من نهر التايمز لتعريف الشعب البريطاني بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وتوفر الكتب الفلسطينية والأساور والملابس التقليدية المزركشة في الأكشاك التي أقيمت للمشاركة في مهرجان "فلسطين على نهر التايمز: النكبة في حاضري".

ونظم المهرجان منظمة الشام التي أنشئت منذ ما يقرب من عامين.

وتعمل شركة الشام، هي شركة للتجارة الإلكترونية، في بيع المنتجات والفن الفلسطيني عبر الإنترنت، وإقامة المهرجانات. وبهذه الطريقة تأمل الشركة في بناء روابط مع المملكة المتحدة.

وقال صلاح الدين أبو عين، مؤسس الشّام ومنظم المهرجان "نحن نحاول ربط الأفراد من الشرق الأوسط بالأفراد هنا في المملكة المتحدة من خلال الفعاليات، لكن تركيزنا الأساسي يكون خلال التجارة الإلكترونية، حيث يمكن للأفراد شراء المواد المنتجة في الشرق الأوسط ومعرفة المزيد عنهم (المنتجون)، وبهذا سيتعرفون بشكل أكبر على القضية".

وأقيم المهرجان بهدف إحياء الذكرى السبعين للنكبة في فلسطين، وألقيت كلمات حول هذه الحقبة التاريخية من رؤى مختلفة، وكان من بين المتحدثين أكاديميون وسفير فلسطين وصحفيون وكتاب.

وقال أبو عين "النكبة جعلت لكل فرد قصة، وباختيار هذا العنوان، آمل أن أساعد في إنشاء مساحة، مساحة مفتوحة لأي شخص يستطيع التحدث عن النكبة، وكيف يرويها وماذا تعني له أو لها."

وضم المعرض ورش عمل حول الدبكة والتطريز الفلسطيني وأكشاك الطعام وفقرات الكوميديا، والتي جاءت جميعها ضمن الاحتفال بالثقافة الفلسطينية.

وشارك في المهرجان شركة زيتون للمنتجات الغذائية وشبكة الصحة العقلية الفلسطينية التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها ومؤسسة إنتربال الخيرية التي تقدم الدعم الإنمائي والبشري للمعوزين الفلسطينيين.

وأقيم المهرجان يومي 12 و13 مايو/أيار في مبنى ريفرسايد في هامرسميث بلندن.