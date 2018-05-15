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شاهد: إعادة رفات 20 مسيحيا مصريا ذبحهم تنظيم الدولة في ليبيا

15/5/2018

أعادت ليبيا، أمس الإثنين رفات 20 مصريا مسيحيا قتلهم تنظيم الدولة، ذبحا في عام 2015 قرب مدينة سرت، المعقل السابق للتنظيم في ليبيا.

ووضعت النعوش التي تحوي الرفات في طائرة شحن تابعة لشركة (الإفريقية) الليبية في مطار مصراته، نقلتها إلى القاهرة.

وكانت رفات 20 رجلا مصريا إضافة إلى شخص آخر إفريقي، قد عثر عليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قرب سرت.

وأوضح طبيب ليبي، أنه تم التعرف على الجثث بعد أخذ عينات الحمض النووي التي أرسلتها عائلات الضحايا وأتاحت التعرف على هوياتهم.

وكان تنظيم الدولة، قد بث في 15 فبراير /شباط 2015 شريطا مصورا يظهر قطع رؤوس رجال قال إنهم 21 مسيحيا قبطيا خطفوا في يناير /كانون الثاني/يناير من العام ذاته غربي ليبيا.

وسيطر تنظيم الدولة على سرت في 2015، قبل أن يفقدها في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد هزيمته على يد قوات عملية "البنيان المرصوص"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي ينحدر معظم عناصرها إلى مصراته.

وفي فبراير/شباط 2015، أظهر تسجيل مصور للتنظيم عملية ذبح لمسيحيين مصريين على أحد الشواطئ، كانوا يرتدون ملابس برتقالية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلن مكتب النائب العام الليبي، أن الأجهزة المختصة عثرت على جثامين المسيحيين المصريين مكبلة الأيادي ومقطوعة الرأس، وبالزي البرتقالي.

المصدر : وكالات
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