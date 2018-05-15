شاهد: إضراب عام بفلسطين حدادا على شهداء مليونية العودة

عم الإضراب الشامل، الثلاثاء، كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، حدادًا على أرواح شهداء مليونية العودة على حدود غزة، وإحياءً للذكرى الـ70 للنكبة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية بما فيها المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة، كما أعلنت كافة النقابات والمصارف التزامها بالإضراب.

وأغلقت المحال التجارية منذ ساعات الصباح الباكر أبوابها التزامًا بالإضراب، وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، والقوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل في كافة محافظات الوطن، حدادًا على أرواح شهداء "مليونية العودة".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن، الإثنين، الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين استشهدوا خلال مواجهات مسيرة العودة الكبرى على حدود غزة رفضًا لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، تزامنًا مع الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تشيع جماهير قطاع غزة ظهر اليوم جثامين عشرات الشهداء.

وقالت وزارة الصحة إن 60 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب أكثر من 2771 برصاص الاحتلال، خلال مسيرات العودة التي امتدت من رفح جنوبًا حتى بيت حانون شمالًا مرورًا بخان يونس والبريج وغزة.

بدورها، أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة استمرار فعاليات المسيرة "حتى كسر الحصار وتحقيق العودة"، داعيةً جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الزحف حتى يصبح تاريخ النكسة 5 يونيو المقبل في ذكرى احتلال القدس المحتلة، تاريخًا لاسترداد الحقوق.

واعتبرت يوم (15 مايو) يوم إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية كافة، ويوم حداد على أرواح شهداء مليونية العودة، داعيةً للمشاركة في تشييع الشهداء.

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بتاريخ 30 من مارس/آذار الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرات العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، من المقرّر أن تبلغ ذروتها في 15 من أيار/ مايو الجاري الذي يصادف ذكرى "النكبة"، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

والنكبة مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في فلسطين، وتمثلت في نجاح الحركة الصهيونية -بدعم من بريطانيا- في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام ما بات يعرف بدولة إسرائيل.