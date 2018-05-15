جنوب أفريقيا تستدعي سفيرها في إسرائيل "حتى إشعار آخر"

أعلنت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها في تل ابيب حتى إشعار آخر على خلفية المجزرة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن قسم العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا (ديركو) أن حكومة البلاد تدين بأشد العبارات الممكنة الاعتداء العنيف الأخير الذي نفذته القوات الإسرائيلية المسلحة على طول حدود غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 58 مدنيًا.

وأضاف البيان الذي نشر في موقع ديركو: "للطريقة العنصرية والخطيرة للهجوم الإسرائيلي الأخير، اتخذت الحكومة قرار استدعاء السفير سيسا نغومباني، مع التنفيذ الفوري وحتى إشعار آخر."

من جهتها، أكدت الخارجية الإسرائيلية استدعاء جنوب أفريقيا لسفيرها في إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن إيمانويل نهشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية تأكيده استدعاء سيسا نغومباني من أجل التشاور.

وأضاف أن نغومباني سيغادر إلى بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.