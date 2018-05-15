البث الحي
سياسة|السودان

تعديل وزاري موسع في السودان

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
15/5/2018

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين تعديلات مهمة في حكومة بلاده شملت تعيين وزيرين جديدين للخارجية والنفط واستبدال وزراء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأصدر الرئيس السوداني، مراسيم جمهورية قضت بتعديل في حكومة الوفاق الوطني وشمل التعديل تعيين وزراء اتحاديين، ووزراء دولة وبعض ولاة الولايات في السودان.

وقالت الوكالة السودانية إن الدريري محمد أحمد وهو عضو في الحزب الحاكم الذي يتزعمه البشير سيتولى وزارة الخارجية خلفا لإبراهيم غندور الذي أقيل الشهر الماضي. 

وكان أحمد مفاوضا في عملية رسم حدود منطقة أبيي على الحدود بين السودان وجنود السودان.

وتولى وزارة النفط أزهري عبد القادر عبد الله خلفا لعبد الرحمن عثمان وسط نقص حاد في الوقود شهد وقوف طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

والتعيينات الجديدة هي الأحدث ضمن سلسلة تغييرات خلال أشهر قليلة شملت تغيير رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات وإقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور.

وتأتي الإجراءات أيضا في وقت يواجه فيه السودان تراجعا اقتصاديا شديدا وأزمة حادة في العملة رغم قرار الولايات المتحدة العام الماضي رفع عقوباتها عن السودان التي ظلت مفروضة لعقود.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989 إنه لن يخوض الانتخابات في 2020، وعيّن رئيسا للوزراء العام الماضي للمرة الأولى من نوعها.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)