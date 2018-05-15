تعديل وزاري موسع في السودان

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين تعديلات مهمة في حكومة بلاده شملت تعيين وزيرين جديدين للخارجية والنفط واستبدال وزراء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأصدر الرئيس السوداني، مراسيم جمهورية قضت بتعديل في حكومة الوفاق الوطني وشمل التعديل تعيين وزراء اتحاديين، ووزراء دولة وبعض ولاة الولايات في السودان.

وقالت الوكالة السودانية إن الدريري محمد أحمد وهو عضو في الحزب الحاكم الذي يتزعمه البشير سيتولى وزارة الخارجية خلفا لإبراهيم غندور الذي أقيل الشهر الماضي.

وكان أحمد مفاوضا في عملية رسم حدود منطقة أبيي على الحدود بين السودان وجنود السودان.

وتولى وزارة النفط أزهري عبد القادر عبد الله خلفا لعبد الرحمن عثمان وسط نقص حاد في الوقود شهد وقوف طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

والتعيينات الجديدة هي الأحدث ضمن سلسلة تغييرات خلال أشهر قليلة شملت تغيير رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات وإقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور.

وتأتي الإجراءات أيضا في وقت يواجه فيه السودان تراجعا اقتصاديا شديدا وأزمة حادة في العملة رغم قرار الولايات المتحدة العام الماضي رفع عقوباتها عن السودان التي ظلت مفروضة لعقود.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989 إنه لن يخوض الانتخابات في 2020، وعيّن رئيسا للوزراء العام الماضي للمرة الأولى من نوعها.