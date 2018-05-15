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سياسة|تركيا

تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد

محتجون أمام القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول
محتجون أمام القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول
15/5/2018

طلبت تركيا من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد بعد يوم من استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة في قطاع غزة.

وتركيا من أشد المنتقدين للاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات السلمية في غزة ونقل السفارة الأمريكية، وقد استدعت سفيريها من تل أبيب وواشنطن ودعت إلى عقد اجتماع طارئ للدول الإسلامية يوم الجمعة.

ووصف الرئيس طيب إردوغان أعمال العنف التي وقعت الاثنين، وهو أكثر يوم يشهد سقوط شهداء فلسطينيين منذ عام 2014، بأنه إبادة جماعية ووصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية.

وأعلنت الحكومة التركية الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية: "تم إبلاغ السفير الإسرائيلي بأنه جرى استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل للتشاور وإخطاره بأنه سيكون من الملائم بالنسبة له أن يعود إلى بلاده لبعض الوقت".

وذكر المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج للبرلمان أن تركيا تحمل الولايات المتحدة المسؤولية أيضا عن أعمال العنف التي وقعت الاثنين.

وقال: "دماء الفلسطينيين الأبرياء على أيدي الولايات المتحدة.. الولايات المتحدة جزء من المشكلة وليس الحل".

وتوترت العلاقات بشدة بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بسبب نقل السفارة وخلافات بشأن نشر قوات في شمال سوريا وقضايا ضد مواطنين أتراك وأمريكيين أمام المحاكم في كل من الدولتين.

وشهدت اسطنبول والعاصمة التركية أنقرة مظاهرات ضد إسرائيل. وقال أردوغان، الذي يستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر المقبل، إنه سيتم تنظيم تجتمع حاشد يوم الجمعة للاحتجاج على قتل الفلسطينيين.

وقال بوزداغ للبرلمان إن التجمع الحاشد المقرر في اسطنبول "سيظهر مرة أخرى أن الشعب التركي لن يظل صامتا أمام الظلم والقسوة وإنه سيدافع عن الضحايا في وجه القسوة".

وذكر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الدول المسلمة ستعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل بعد مقتل عشرات الفلسطينيين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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