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سياسة

الخميس.. غرة رمضان في هذه الدول

15/5/2018

أعلنت الهيئات المختصة في عدد من الدول العربية (الثلاثاء) أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجرية في هذه الدول.

ومن بين هذه الدول مصر والسودان والأردن وقطر والكويت وعُمان والسعودية وفلسطين وسنّة العراق.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن الخميس هو أول أيام رمضان.

أما في السعودية، فقد أفادت وسائل إعلام محلية بتعذر رؤية هلال رمضان مما يجعل غدا المتمم لشعبان، والخميس أول أيام الشهر الكريم.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن رؤية هلال رمضان قد تعذرت، وعليه يكون الأربعاء هو المتمم لشعبان، والخميس غرة رمضان.

وفي السودان أعلن مجمع الفقه الإسلامي الخميس أول أيام رمضان، وفي الأردن أعلن الخميس أول أيام الشهر الكريم.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، في بيان، أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وعليه يكون الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان، تعذر رؤية هلال شهر رمضان الليلة، ومن ثم يكون الأربعاء هو اليوم المكمل لشهر شعبان، ويكون الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.

واعتمادا على الحساب الفلكي، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، أن الخميس 17 مايو/أيار هو غرة شهر رمضان.

وأعلن المجمع الفقهي لكبار العلماء في العراق وديوان الوقف السني الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، كما أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية الخميس غرة رمضان.

أوروبيا، أعلن مسجد باريس الكبير أن أول أيام شهر رمضان في فرنسا لهذا العام هو الخميس، وتم الإعلان من قبل هيئة يشرف عليها أئمة المساجد في باريس، وأعضاء المجلس الفرنسي للمسلمين وممثلين عن فدراليات المسلمين في فرنسا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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