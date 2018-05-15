الأزهر يطالب العرب والمسلمين بدعم نضال الفلسطينيين

دانت مشيخة الأزهر، الإثنين، بأقسى العبارات، "الجرائم الوحشية" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدافها المتعمد للمتظاهرين العزل.

وأثار استشهاد 59 متظاهرًا فلسطينيًا وإصابة المئات، برصاص الجيش الإسرائيلي وقنابل الغاز على الحدود مع غزة، الإثنين، خلال مسيراتهم السلمية في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين وشعبها ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، استياء دوليًا ودعوات إلى ضبط النفس.

وأشاد الأزهر في بيان "بما يقدمه الشعب الفلسطيني من نضال باسل وتضحيات عظيمة، في سبيل تحرير أرضه، وحماية مقدساته، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

واستنكر "تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته عن القيام بواجباته، القانونية والأخلاقية، لوقف تلك الجرائم الوحشية".

وطالب الأزهر "العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم".

وأعلنت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة أنها دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن، صباح الثلاثاء، حول الوضع في الشرق الأوسط على خلفية أحداث غزة.