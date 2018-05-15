البث الحي
سياسة

الأزهر يطالب العرب والمسلمين بدعم نضال الفلسطينيين

عشرات الشهداء ومئات الجرحى على حدود غزة في مليونية العودة والزحف وكسر الحصار
عشرات الشهداء ومئات الجرحى على حدود غزة في مليونية العودة والزحف وكسر الحصار
15/5/2018

دانت مشيخة الأزهر، الإثنين، بأقسى العبارات، "الجرائم الوحشية" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدافها المتعمد للمتظاهرين العزل.

وأثار استشهاد 59 متظاهرًا فلسطينيًا وإصابة المئات، برصاص الجيش الإسرائيلي وقنابل الغاز على الحدود مع غزة، الإثنين، خلال مسيراتهم السلمية في الذكرى السبعين لنكبة فلسطين وشعبها ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، استياء دوليًا ودعوات إلى ضبط النفس.

وأشاد الأزهر في بيان "بما يقدمه الشعب الفلسطيني من نضال باسل وتضحيات عظيمة، في سبيل تحرير أرضه، وحماية مقدساته، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

واستنكر "تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته عن القيام بواجباته، القانونية والأخلاقية، لوقف تلك الجرائم الوحشية".

وطالب الأزهر "العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم".

وأعلنت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة أنها دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن، صباح الثلاثاء، حول الوضع في الشرق الأوسط على خلفية أحداث غزة.

المصدر : مواقع فرنسية + وكالة أنباء الشرق الأوسط
المزيد من سياسة

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقبال أول طائرة تجارية من الإمارات (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
الأكثر قراءة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)