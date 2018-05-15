إيرلندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مجزرة غزة

استدعت إيرلندا السفير الإسرائيلي في دبلن "زئيف بوكر" الثلاثاء للاحتجاج على استشهاد 61 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات جرت على حدود قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن الوزير سايمون كوفني استدعى السفير الإسرائيلي في إيرلندا، للإعراب عن صدمة إيرلندا وشجبها لمستوى أعداد القتلى والجرحى أمس في قطاع غزة.

وتابع البيان أن كوفني طالب إسرائيل بضبط النفس خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأضاف بيان الوزارة أنه تم إبلاغ السفير بمطالبة إيرلندا بتحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة حول سقوط الشهداء أمس.

وكانت جنوب إفريقيا، قد أعلنت عن استدعاء سفيرها في تل أبيب "حتى إشعار آخر" على خلفية المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة أمس.