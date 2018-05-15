إسرائيل تطالب القنصل التركي في القدس بالمغادرة

طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية (الثلاثاء) من القنصل التركي في القدس، غورجان تورك أوغلو، مغادرة الأراضي المحتلة بشكل مؤقت.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "تم استدعاء القنصل التركي في القدس إلى وزارة الخارجية، وطلب منه العودة إلى بلاده لإجراء مشاورات لفترة من الوقت".

ويعتبر القنصل التركي في القدس بمثابة سفير لأنقرة لدى فلسطين، ويقيم في القدس الشرقية.

جاء هذا بعدما استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل كمال أوكم، المقيم في تل أبيب، (الإثنين) في إطار إجراءات رد على مجزرة ارتكبتها الأخيرة بحق فلسطينيين عزل، على حدود قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.