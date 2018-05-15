أردوغان يعلن الحداد لثلاثة أيام تضامنا مع الشهداء الفلسطينيين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حدادا وطنيا في تركيا لمدة ثلاثة أيام تبدأ غدًا الثلاثاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال أردوغان في كلمة بالعاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين "أعلنا حدادًا وطنيًا لثلاثة أيام تبدأ غدًا في البلاد من أجل التضامن مع إخوتنا الفلسطينيين."

وأكد أردوغان عزم تركيا الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، مشيرًا إلى "تنظيم تجمع جماهيري ضخم ضد الظلم" يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.

وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي ستنظم حملات لجمع مساعدات للفلسطينيين في الدول الأعضاء خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر الرئيس التركي أن " إسرائيل تمارس إرهاب الدولة"، وأضاف "هي دولة إرهابية، وما تفعله يمثل إبادة جماعية."

وأردف: "هذه مأساة إنسانية وألعن مرتكب الإبادة من أي طرف كان سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل."

وأكد الرئيس التركي أنه سيجري محادثات مع عدد من القادة على رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث الأحداث.

ودعا أردوغان العقلاء من أتباع الديانات وجميع المعتقدات الأخرى إلى رفع صوتهم ضد الظلم في فلسطين.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر التركي أرسل مساعدات عاجلة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي إلى غزة بدأت بالوصول إلى المستشفيات هناك، موضحا أن تركيا بدأت بالإجراءات اللازمة من أجل إجلاء الجرحى من القطاع.

وحول نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في إسرائيل إلى القدس، قال أردوغان، لن نسمح أبدًا لهذا اليوم أن يصبح يوم خسارة القدس.

وأردف: "سنعقد الأحد المقبل تجمعات جماهيرية في ولاية ديار بكر (جنوب شرق) للتعبير عن تضامننا مع إخوتنا الفلسطينيين."