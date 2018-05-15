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سياسة

أحكام بسجن 115 بحرينيا وإسقاط جنسياتهم بتهم الإرهاب والتخابر

الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية
الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية
15/5/2018

قضت محكمة بحرينية (الثلاثاء) بسجن 115 شخصًا بأحكام تتراوح بين المؤبد (25 عامًا) و3 سنوات، وإسقاط جنسياتهم، لإدانتهم بعدة تهم من بينها "الإرهاب" و"التخابر".

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها حمد شاهين، القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في بيان نشرته النيابة البحرينية الثلاثاء عبر حسابها على تويتر.

وقال "شاهين" إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكمًا اليوم بقضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ "كتائب ذوالفقار"، والتي يحاكم فيها 138 متهمًا.

وبيّن أن المحكمة قضت بسجن 115 لفترات تتراوح بين المؤبد (لـ 53 شخصًا) والسجن 3 سنوات، وإسقاط الجنسية عنهم.

كما قضت المحكمة ببراءة 23 متهمًا. وتمت محاكمة 86 حضوريًا، فيما حوكم الباقون غيابيا.

وأدين المتهمون بعدة تهم من بينها "تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وإحداث عدة تفجيرات، والشروع في قتل أفراد الشرطة".

كما أدينوا "بالتخابر مع دولة أجنبية" في إشارة إلى إيران. ويعد هذا الحكم ابتدائيا قابلا للطعن عليه بالاستئناف.

المصدر : الأناضول
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