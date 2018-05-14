لحظة بلحظة.. مجزرة الاحتلال بحق مليونية العودة

يشارك الفلسطينيون، منذ باكر الاثنين، الزحف على الشريط الحدودي شرقي قطاع غزة في "مليونية العودة وكسر الحصار"، إحياءً لذكرى النكبة ورفضًا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

واستشهد عشرات المتظاهرين السلميين وأصيب المئات، برصاص قوات الاحتلال، وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المسيرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وفيما يلي تغطية مليونية الزحف لحظة بلحظة:

– التلفزيون الرسمي التركي: أنقرة طلبت عودة السفير الإسرائيلي إلى بلاده.

– بريطانيا وألمانيا تطالبان بتحقيق مستقل في أحداث غزة.

– ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 61 بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجراحهما.

– القناة العاشرة الإسرائيلية: إيرلندا تستدعى سفيرها من تل أبيب للتشاور عقب أحداث غزة.

– صافرات الحداد تدوي في الأراضي الفلسطينية إحياء لذكرى النكبة.

– رئيس الوزراء التركي: على الدول الإسلامية إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل.

– ارتفاع عدد الشهداء على حدود غزة إلى 59 بعد استشهاد رضيعة فلسطينية.

– وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء شرقي قطاع غزة إلى 58 شهيدا وأكثر من 2700 جريح.

– وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء شرقي قطاع غزة إلى 55 شهيدا وأكثر من 2700 جريح.

– وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء شرقي قطاع غزة إلى 53 شهيدا وأكثر من 2400 جريح.

– وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء شرقي قطاع غزة إلى 43 شهيدا وأكثر من 1800 جريح.

إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح برصاص الاحتلال شرق غزة وجراحه طفيفة.

– العفو الدولية: ما يحدث في غزة هو انتهاك مشين للقوانين الدولية ويرتقي لجرائم حرب.

– مراسلة الجزيرة: مظاهرات فلسطينية قبالة مقر السفارة الأمريكية احتجاجا على نقلها للقدس.

– مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعا للمقاومة شمالي قطاع غزة.

– وزارة الصحة: 38 شهيدا بينهم طفلان وأكثر من 1700 جريح برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

– مراسل الجزيرة مباشر: المتظاهرون يزيلون السلك الشائك في عدد من نقاط التماس في غزة.

– وزير الاتصالات الإسرائيلي للإذاعة العبرية: تلقيت دعوة لزيارة دولة الإمارات في يونيو المقبل.

– متحدث باسم الحكومة التركية: واشنطن شريكة لإسرائيل في المسؤولية عن مجزرة غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: 28 شهيدًا وأكثر من 1600 في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

– مراسل الجزيرة: 27 شهيدًا بينهم طفلان ونحو 1200 جريح خلال مظاهرات احتجاج شرق قطاع غزة.

– مراسل الجزيرة: 25 شهيدًا ونحو ألف مصاب خلال مظاهرات احتجاج شرق قطاع غزة.

– مراسل الجزيرة: 22 شهيدًا ونحو ألف مصاب خلال مظاهرات احتجاج شرق قطاع غزة.

– مراسل الجزيرة: شهداء جدد مجهولي الهوية في مستشفى الشفاء بغزة.

– نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3300 فلسطينيًا منذ قرار ترمب بشأن القدس.

– الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بأي مساس بالسياج الأمني الحدودي مع قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: 18 شهيدًا ومئات الجرحى في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

– صائب عريقات: إدارة ترمب دفنت عملية السلام وأصبحت مركزًا لقيادة الاحتلال والتطرف والعنف.

– وزارة الصحة الفلسطينية: 16 شهيدًا و918 جريحًا في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة إلى 16 شهيدًا.

– وزارة الصحة الفلسطينية: 12 شهيدًا ومئات المصابين في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق غزة.

– رئاسة الوزراء البريطانية تؤكد أن لندن تختلف مع واشنطن بشأن قرارها نقل سفارتها للقدس.

– رويترز: رئاسة الوزراء البريطانية تؤكد ألا نية لدى لندن لنقل سفارتها إلى القدس.

– مراسل الجزيرة: 7 شهداء فلسطينيين في مواجهات مع جنود الاحتلال شرق غزة.

– مراسل الجزيرة: شهيدان فلسطينيان في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

– مراسل الجزيرة: شهيد واحد وعشرات الإصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

– مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال على الشريط الحدودي في قطاع غزة.

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بتاريخ 30 من آذار/ مارس الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرات العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، من المقرّر أن تبلغ ذروتها في 15 من أيار/ مايو الجاري الذي يصادف ذكرى "النكبة"، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

والنكبة مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في فلسطين، وتمثلت في نجاح الحركة الصهيونية -بدعم من بريطانيا- في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام ما بات يعرف بدولة إسرائيل.