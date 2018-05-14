لبنان: تحركات ترمب بشأن الشرق الأوسط تغذي التوتر

وصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم (الاثنين) قراري الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران بأنهما فشل في السياسة الأمريكية.

وأضاف أن ذلك سيؤدي لمزيد من التوترات والتطرف في المنطقة.

وقال باسيل إن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل سيقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.

ووصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيان منفصل صدر في بيروت القرار بأنه خطوة استفزازية من شأنها أن "تضع كل المسارات السلمية في المنطقة أمام جدار مسدود".

وأضاف "نؤكد تضامننا الكامل مع الأخوة الفلسطينيين في نضالهم المشروع، وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لوقف هذه المجازر المروعة والسعي لمساعدة الفلسطينيين في سعيهم من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وإلى جانب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران قال باسيل إن التحركات الأمريكية تضاف إلى قائمة طويلة من السياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة.

وقال على هامش مؤتمر في بروكسل "هذا تحرك سيسبب مزيدا من التوترات وسيؤدي لمزيد من التطرف في المنطقة.. لا نستطيع قبول هذا النوع من السلام بينما تُختطف القدس".

وأضاف "هذا فشل آخر. الآن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في سياساتها بشن الحروب ضد شعوب المنطقة".