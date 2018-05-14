عشرات الشهداء في مليونية العودة والزحف مستمر على حدود غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على حدود غزة، الإثنين، إلى 38 شهيدا بينهم طفلان، وإصابة نحو 1600 آخرين، خلال مشاركتهم في مليونية العودة وكسر الحصار.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلًا من الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين السلميين على الشريط الحدودي شرقي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه من بين الشهداء : أنس حمدان قديح (21 عامًا) شرق خان يونس، ومصعب يوسف إبراهيم أبو ليلة (28 عامًا) شرق جباليا، وعبيدة سالم فرحان (30 عامًا)، ومحمد أشرف أبو ستة (26 عامًا)، والطفل عز الدين موسى السماك (14 عامًا)، وعز الدين ناهض العويطي (23 عامًا)، وبلال أحمد أبو دقة (26 عامًا)، وجهاد مفيد عبد المنعم الفرا (30 عامًا)، وفادي حسن أبو سلمي "أبو صلاح" (30 عامًا)، وأحمد عوض الله (24 عاما)، ومعتصم فوزي ابو لولي (20 عامًا)، ومحمد محمود عبد العال، وأحمد فوزي التتر، وأحمد عادل موسى الشاعر (16 عامًا)، ومحمد عبد الرحمن على مقداد، أحمد إبراهيم حمدان (27 عامًا)، النقيب موسى جبر أبو حسنين، وصال الشيخ خليل، معتز بسام النونو (30 عامًا)، جهاد محمد موسى (30 عامًا).

وأعلنت نقابة الصحفيين عن إصابة 6 صحفيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على طول الشريط الحدودي منذ صباح اليوم، فيما أكدت وزارة الإعلام بغزة إصابة 10 صحفيين.

ويواصل آلاف الفلسطينيين زحفهم صوب السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة، في مسيرات سلمية بدأت منذ ساعات الصباح، تزامنًا مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإحياءً للذكرى السبعين للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مجموع من تعاملت معه أطقم الإسعاف التابعة للجمعية حتى الساعة 13:15 من ظهر اليوم بلغ 390 إصابة موزعة على النحو التالي: (253 رصاص حي، و68 اختناق غاز، و28 شظايا، و41 ضربات غاز، وتوزعت الإصابات مناطقيًا على النحو التالي: 76 شمال غزة، و134 غزة، و41 الوسطى، و86 خانيونس، و68 رفح).

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف تعمل على نقل الجرحى وإن هناك أعدادًا متزايدة من الإصابات في صفوف المتظاهرين بعضها وصفت بالخطيرة.

والنكبة مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في فلسطين، وتمثلت في نجاح الحركة الصهيونية -بدعم من بريطانيا- في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام ما بات يعرف بدولة إسرائيل.