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شاهد: مظاهرة حاشدة في إسطنبول تنديدا بنقل السفارة الأمريكية للقدس

14/5/2018

احتشد آلاف الأتراك في وسط إسطنبول في مظاهرة حاشدة منددة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة المحاصر.

وانطلقت مسيرة حاشدة من ميدان تقسيم وسط المدينة، دعا إليها عدد من مؤسسات المجتمع المدني التركي، وبدعوة من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية(IHH).

ورفع المتظاهرون أعلام تركيا وفلسطين، مرددين هتافات منتقدة الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية.

من ناحية أخرى، دعت تركيا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي هذا الأسبوع لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ إن بلاده دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وترغب في عقد الاجتماع الطارئ يوم الجمعة.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص 55 شابا فلسطينيا على الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة بينما أصيب أكثر من 2800 آخرين، في أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ عام 2014. وتزامن ذلك مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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