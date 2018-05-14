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سياسة

شاهد: الروهينغيا يستقبلون رمضان وسط المخيمات والأمطار

14/5/2018

يستعد مسلمو الروهينغيا المقيمين في مخيمات اللجوء ببنغلاديش، لاستقبال شهر رمضان المبارك والذي يبدأ هذا الأسبوع.

إنهم عازمون على أداء طقوس الشهر الفضيل على الرغم من ظروفهم المعيشية الصعبة.

ويعيش معظم اللاجئين الآن في هياكل واهية مصنوعة من الخيزران والبلاستيك تطفو على ما كانت عليه في الماضي تلال الغابات.

وبحسب الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، فإن الهجمات الوحشية لجيش ميانمار بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في راخين (أراكان) غربي البلاد، أدت إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغيا إلى المخيمات في الجارة بنغلاديش.

وتقول وكالات الإغاثة إنها تواجه "نافذة ضيقة" لإعداد مخيمات الروهينغيا للاجئين في جنوب بنغلاديش لفيضانات تهدد الحياة مع هبوب الرياح الموسمية.

وبنغلاديش هي واحدة من أكثر الدول المطيرة في العالم. ويبدأ موسم الرياح الموسمية السنوية في بنغلادش في أبريل/نيسان، وتصل إلى الذروة في يونيو أو يوليو – بالتزامن مع فترة شهر رمضان هذه السنة.

وقُتلت طفلة في الثامنة من العمر في انهيار أرضي تسببت فيه الأمطار الموسمية السابقة في الرابع من مايو/أيار، وهو أول ما تتوقع وكالات الإغاثة أن يكون هناك مئات الإصابات أثناء الأمطار الموسمية.

المصدر : رويترز
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