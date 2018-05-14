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سياسة

حماس: صبر كتائب القسام على الجُرم الصهيوني لن يطول

14/5/2018

قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة وعضو المكتب السياسي للحركة إن صبر "فصائل المقاومة وكتائب القسام لن يطول على هذا الجُرم الصهيوني الذي يقتل شعبنا".

وقال الحية في مؤتمر صحفي إن "شعبنا خرج اليوم منتفضا رفضا لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية ولنقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأضاف الحية أن "دماء الشهداء تتدفق ثورة رفضا ولعنة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأشار الحية إلى أن "رد الاحتلال على سلميتنا، يبرهن على أنه عدو مجرم لا يحترم عهود ولا "السلمية" وسنبقى نقاومه بكل الوسائل"، مؤكدا أن "هذا الحراك السلمي متواصل ومستمر وندعم كل فعالياته وشعبنا لن يتوقف حتى دحر الاحتلال".

وحمل الحية "الإدارة الأمريكية كل التبعات المترتبة على قرار نقل السفارة الأمريكية"، مؤكدا أن "هذه الجريمة لن تمر".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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