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سياسة

تركيا: أمريكا وإسرائيل شريكتان في جريمة ضد الإنسانية

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
14/5/2018

نددت تركيا بمقتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية الإثنين قائلة إن الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس شريكة لإسرائيل في جريمتها ضد الإنسانية.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للصحفيين في أنقرة "مع الأسف تقف الولايات المتحدة بغطرسة مع الحكومة الإسرائيلية التي تقتل المدنيين وتشارك معها في هذه الجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف "هذا الاستفزاز سيزيد من مشكلات المنطقة ويترك أثرا غائرا في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وسيجعل (تحقيق) السلام في المنطقة أكثر صعوبة".

وقال يلدريم إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس كان يستهدف صرف الانتباه عن مشكلات داخلية.

وأضاف "حاول (ترمب) إخفاء حريق الداخل بإشعال حرائق في الخارج".

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الخارجية التركية إن قرار الولايات المتحدة نقل السفارة شجع قوات الاحتلال الإسرائيلية على قتل عشرات المحتجين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان "نلعن المذبحة التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية، بعد أن شجعتها هذه الخطوة، بحق فلسطينيين يشاركون في مظاهرات سلمية".

المصدر : رويترز
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