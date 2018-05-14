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سياسة

الأمم المتحدة: لابد من محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل في غزة

14/5/2018

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين المجتمع الدولي تقديم المسؤولين عن "عمليات القتل الصادمة" في غزة للعدالة.

كما طالب المسؤول الأممي إسرائيل بضرورة وقف إطلاق الذخيرة الحية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في غزة.

وكتب الأمير زيد في رسالة على حساب المنظمة الدولية على تويتر قائلا "عمليات القتل الصادمة للعشرات وإصابة المئات بالذخيرة الحية الإسرائيلية في غزة يجب أن تتوقف الآن. يجب احترام الحق في الحياة. ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الشائنة لحقوق الإنسان. يتعين على المجتمع الدولي أن يضمن العدالة للضحايا".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 52 شهيدا سقطوا وأصيب أكثر من ألفي شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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