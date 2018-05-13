شاهد: معاناة نازحين عراقيين لتوفير مستلزمات شهر رمضان

لا يزال لدى العراق أكثر من مليوني نازح بسبب الحرب التي شنتها البلاد ضد تنظيم الدولة.

الكثير من هؤلاء النازحين هم من الأطفال الذين يضطرون لقضاء شهر رمضان آخر داخل مخيم للنازحين محليًا في إقليم كردستان الواقع شمال العراق.

وبالنسبة للبعض يعد هذا هو شهر رمضان الرابع الذي يقضونه داخل مخيم للنازحين منذ أن سيطر تنظيم الدولة على مدينتهم قبل أربع سنوات.

وجرى تدمير عدد كبير من منازلهم في الموصل أو ظلت مناطقهم غير آمنة للعودة إليها بسبب استمرار القتال.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، يكافح المواطنون لعام آخر من أجل شراء الطعام اللازم للإفطار.

لكن البعض يربح خلال الشهر الكريم، ففي مكان آخر بإقليم كردستان، تتجمع مجموعة كبيرة من المواطنين في سوق بوسط مدينة أربيل للتحضير للشهر الكريم.

وهذا هو أول رمضان في العراق منذ إعلان النصر على تنظيم الدولة إذ يشعر الكثير من المواطنين بالراحة.

وقال إبراهيم أحمد سليمان، وهو مواطن كردي مقيم في أربيل "نأمل ألا يعود تنظيم الدولة أبدًا وأن تكون كردستان آمنة".