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سياسة

شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويرفعون علم إسرائيل

13/5/2018

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقال فراس الدبس المسؤول الإعلامي لدائرة الأوقاف للأناضول إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتأمين الحراسة لمئات المستوطنين الذي اقتحموا باحات المسجد الأقصى.

وتأتي الاقتحامات بعدما دعت "منظمات" الهيكل اليهودية الثلاثاء الماضي، إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى.

وأطلقت هذه المنظمات هاشتاغ تحت مسمى "ألفان (مقتحم) في يوم القدس".

وقد أُطلق هذا الهاشتاغ خصيصا وتزامناً مع ما يسمى "ذكرى توحيد القدس"، إذ تحتفل إسرائيل بما تسمى الذكرى الـ51 لاحتلال ما تبقى من مدينة القدس المحتلة وضمه للقسم الغربي من المدينة، ويوافق هذا اليوم ذكرى النكبة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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